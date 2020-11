Coronavirus: Premierul francez vrea amânarea cu trei luni a alegerilor regionale din martie anul viitor Premierul francez Jean Castex va cere o amanare cu trei luni a alegerilor regionale, din cauza evolutiei pandemiei de COVID-19, care a determinat impunerea unui nou lockdown national, relateaza vineri Reuters.



In mod normal, alegerile regionale ar fi trebuit sa aiba loc in martie 2021.



Biroul premierului a indicat vineri ca va incerca sa amane acest scrutin pentru luna iunie a anului viitor.



Franta se afla pe locul patru in clasamentul mondial al tarilor cu cel mai mare numar de cazuri raportate de contaminare cu noul coronavirus.

