Coronavirus: Portugalia declară stare de ugenţă Portugalia a decretat miercuri seara stare de urgenta, care permite in special guvernului sa restrictioneze libertatea de miscare pentru a opri evolutia pandemiei de coronavirus in aceasta tara cu 10 milioane de locuitori, relateaza AFP. ''Tocmai am decretat stare de urgenta. O decizie exceptionala intr-o perioada exceptionala'', a declarat presedintele conservator portughez Marcelo Rebelo de Sousa, in cursul unei alocutiuni transmise de televiziune. ''Aceasta nu este o intrerupere a democratiei. Insa democratia incearca sa previna o intrerupere ireparabila a vietii oamenilor'',… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

