- Filmarile pentru serialul "Lord of the Rings", care au loc in Noua Zeelanda, au fost suspendate de luni din cauza pandemiei de COVID-19. Noua Zeelanda a decis, pe 13 martie, sa inchida granitele, aceasta fiind cea mai puternica masura luata pe glob in contextul pandemiei, anunța MEDIAFAX.Echipei…

- Marvel a intrerupt filmarile la noul serial „The Falcon &The Winter Soldier” care se desfasurau in Republica Ceha, in fata alertei provocate de coronavirus. Serialul, a carui premiera era prevazuta pentru vara aceasta ca prima productie Marvel pentru platforma Disney+, se filmeaza in principal la Atlanta…

- Compania Marvel a intrerupt filmarile la noul serial "The Falcon &The Winter Soldier" care se desfasurau in Republica Ceha, in fata alertei provocate de coronavirus, relateaza miercuri EFE. Serialul, a carui premiera era prevazuta pentru vara aceasta ca prima productie Marvel pentru platforma Disney+,…

- Actorii Penelope Cruz si Antonio Banderas vor fi protagonistii comediei „Competencia oficial”, regizata de argentinienii Mariano Cohn si Gaston Duprat, potrivit El Pais, scrie news.ro.Cruz si Banderas au mai jucat impreuna intr-o secventa a filmului „Los amantes pasajeros” (2013) al lui Pedro…

- Filmarile aveau loc in Ciudad de Mexico. Serialul spune povestea lui Manu, personaj interpretat de actorul Alex Perea, un „hacker" idealist care prin videoblogul sau ajuta oamenii care au fost victime ale unor inselatorii sau nedreptați. Serialul "Fara frica de adevar" a ajuns la al treilea…

- Amazon.com Inc. a anuntat marti primul grup de actori care vor face parte din distributia mult asteptatului serial "Lord of the Rings", produs de platforma sa de streaming, printre care se vor afla si doi veterani din "Game of Thrones", si a dezvaluit ca filmarile de la noua productie vor debuta luna…

- Amazon.com Inc a anuntat prima parte a distributiei pentru serialul „The Lord of the Rings”, din care fac parte in principal actori britanici, intre care doi cunoscuti din „Game of Thrones”, dar si ca productia va incepe luna viitoare in Noua Zeelanda, scrie news.ro.Intre cei 15 actori anuntati…

- The Witcher de la Netflix se termina. E apreciat pentru aventurile sale, poveste, secvențele de acțiune și, probabil, cel mai mult pentru peisaj. La fel ca povestea, locațiile utilizate sunt raspandite peste tot in lume. Filmarile pentru The Witcher au avut loc predominant in Spania, in special in Insulele…