Regatul Unit a inregistrat sambata 313 decese asociate COVID-19, ceea ce ridica la 150.057 numarul total de decese de la inceputul pandemiei de coronavirus in aceasta tara, una dintre cele mai indoliate din Europa, transmite AFP. Potrivit cifrelor publicate de guvern, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 146.390 de noi cazuri de imbolnavire, o cifra in scadere dupa recordul inregistrat marti, in timp ce creste presiunea asupra spitalelor, in plin val de imbolnaviri atribuite variantei Omicron, foarte contagioasa. Chiar daca numarul persoanelor internate in spital este deocamdata mai putin…