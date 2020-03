Stiri pe aceeasi tema

- Patru politisti de la Serviciul Rutier au fost prinsi marti in flagrant, de catre ofiterii Serviciului Judetean Anticoruptie Olt, in timp ce primeau mita suma de 400 de lei de la un conducator auto, pentru a nu-l sanctiona pentru incalcarea unor reglementari la circulatia rutiera, se arata intr-un…

- Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Caraș-Severin, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe langa Judecatoria Caransebeș... The post Un gorjean a inchiriat un bolid de lux, a inscenat un furt, apoi l-a dezmembrat appeared first on Renasterea banateana .

- CARANSEBEȘ – Este povestea uluitoare pe care ne-o prezinta oamenii legii, care au dat de ițele acesteia marți, 4 februarie. Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Caraș-Severin, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe langa Judecatoria Caransebeș, au pus in executare trei…

- Un nou dosar de ultraj solutionat de magistratii constanteni Potrivit datelor oficiale, in acest caz, inculpatul este minor si a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei.In actul de sesizare a instantei, procurorii din Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta arata ca, in luna martie 2019,…

- Metroul din metropola americana New York a fost afectat vineri de proteste la care au participat sute de persoane organizate de un grup antisistem, care a coordonat mai multe actiuni pentru a cere transport gratuit in aceasta retea si reducerea numarului de politisti, informeaza EFE. "Strazile sunt…

- Un detinut care a parasit, miercuri, un punct de lucru de pe raza municipiului resedinta a fost identificat si capturat in localitatea Ianova de catre o echipa de cautare constituita din politisti, angajati ai Penitenciarului Timisoara, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al institutiei,…

- Un barbat de 47 de ani a fost retinut de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Galati in vederea extradarii dupa ce pe autoritatile judiciare din Italia au emis pe numele sau un mandat european de arestare.

- Doua femei au fost ranite cu un obiect taietor, luni, pe o strada din Bucuresti, de catre un barbat pe care nu il cunosteau. Agresorul a fost prins ulterior de politisti si retinut. „Astazi, prin apel la 112, Sectia 14 Politie a fost sesizata ca in zona bulevardului Tineretului doua femei au fost agresate…