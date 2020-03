Coronavirus: Parlamentul suspendă vizitarea Casei Poporului și stagiile parlamentare Conducerea Parlamentului a decis, luni, suspendarea vizitarii Palatului Parlamentului pâna pe 31 martie, în contextul epidemiei de coronavirus. De asemenea au fost suspendate evenimentele organizate în Casa Poporului și programul de internship de la Camera Deputaților.



"Având în vedere informarea Grupului de Comunicare Strategica din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din data de 8 martie a.c. referitoare la masurile ce se impun a fi întreprinse în scopul prevenirii îmbolnavirii cu Coronavirus (Covid-19) și în funcție de situația… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Birourile Permanente Reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului urmeaza sa adopte o serie de masuri radicale pentru prevenirea raspandirii coronavirusului. Accesul vizitatorilor va fi drastic restrictionat, unele surse vorbind chiar despre posibilitatea amanaraa sedintei de vot pentru investirea…

- Primul caz de coronavirus in Capitala – Un barbat de 49 de ani, care s-a intors de la Roma la sfarsitul lunii februarie. ”In aceasta dupa-amiaza a fost confirmat si cel de al 12-lea caz de infectie cu noul coronavirus (COVID-19) la nivel national. Este vorba despre un barbat din Bucuresti,…

- Primul caz de coronavirus in București a fost depistat sambata la un barbat care s-a intors din Italia. Barbatul de 49 de ani s-a intors de la Roma pe 27 februarie fara sa fi intrat intr-oz zona afectata de infecția cu virusul COVID-19.Cel de-al 12-lea caz de infectare cu coronavirus a fost confirmat…

- Doi dintre cei trei pacienti din Timisoara diagnoticati cu coronavirus Covid-19 si internati la Spitalul de Boli Infectioase “Victor Babes”, au fost declarati, joi, vindecati, a anuntat Grupul de Comunicare Strategica.

- Guvernul italian a hotarat, miercuri, ca toate competițiile sportive sa se dispute cu porțile inchise.Asta inseamna ca toate partidele de fotbal din Serie A se vor juca fara spectatori in tribuna.In plus, toți angajații cluburilor de fotbal din Italia vor fi obligați sa faca verificari la intervale…

- Trei romani sunt infectati cu noul coronavirus, insa starea acestora este buna, anunta Grupul de Comunicare Strategica. Atat pacientul internat la Matei Bals, cat si cei doi romani internati in Japonia au stare de sanatate buna. Starea barbatului din județul Gorj depistat pozitiv cu virusul COVID –…

- Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj impreuna cu Instituția Prefectului Județului Cluj, Direcția de Sanatate Publica Cluj și celelalte instituții publice din perimetrul aeroportului... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ordonanta privind anticipatele, care a introdus posibilitatea ca romanii sa voteze, in tara, pe liste suplimentare, daca nu se afla in localitatea de domiciliu, la alegerile parlamentare anticipate, intra in dezbaterea senatorilor din comisia juridica. Senatul este prima Camera sesizata, iar votul in…