Coronavirus - Parada de Sfântul Patrick a fost anulată la Dublin Guvernul irlandez a decis sa anuleze paradele prevazute pentru data de 17 martie la Dublin si Cork cu ocazia zilei Sfantului Patrick din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat luni televiziunea publica irlandeza RTE, relateaza AFP. Autoritatile urmau sa sustina o conferinta de presa luni dupa-amiaza pentru a discuta despre acest eveniment, care reuneste in fiecare an sute de mii de persoane, intre care numerosi turisti. Irlanda a identificat 21 de cazuri de Covid-19 pe teritoriul sau, potrivit ultimului bilant publicat duminica seara. Autoritatile nu au emis inca o interdictie generala a evenimentelor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

