- Pandemia de COVID-19 a cauzat imbolnavirea a peste 7.065.200 de persoane si a facut cel putin 404.245 de morti in lume de la aparitia sa in decembrie in China, potrivit unui bilant intocmit luni, de catre AFP pe baza datelor oficiale.

- Pandemia de coronavirus este un ”mare test” care a expus slabiciunile sistemului de sanatate din China, relateaza BBC.DirectorulComisiei Naționale de Sanatate din China, Li Bin, a declarat presei chineze cațara iși va imbunatați masurile de prevenire a bolilor, sistemul de sanatatepublica și colectarea…

- Strategia Nationala de Securitate a SUA semnata de Donald Trump introducea China alaturi de Rusia, ba chiar inaintea Rusiei, drept inamic, competitor, oponent al Statelor Unite pe arena globala.

- Donald Trump (73 de ani), președintele Statelor Unite, pare hotarat sa aplice pedepse dure Chinei, țara pe care o considera vinovata pentru pandemia de coronavirus cu care omenirea se confrunta in 2020. Potrivit CNN, administrația Trump lucreaza la un plan prin care se dorește pedepsirea Chinei pe…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a declarat miercuri ca Washingtonul are motive puternice sa creada ca autoritatile chineze nu au raportat cu promptitudine izbucnirea epidemiei cu noul coronavirus catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), transmite Reuters. In cadrul unei…

- Cazurile confirmate de coronavirus din Turcia au crescut la 86.306, a declarat duminica ministrul Sanatatii, Fahrettin Koca, cel mai mare numar din orice tara din afara Europei sau a Statelor Unite, potrivit Reuters.Citește și: VIDEO - Scandal URIAȘ in Rahova: polițiștii au fost nevoiți sa…

- Pandemia de COVID-19 s-a soldat cu cel putin 160.685 de morti in lume de la aparitia noului coronavirus in decembrie in China, potrivit unui bilant intocmit de France Presse pornind de la surse oficiale pina duminica, scrie Agerpres. Peste 2.334.130 de cazuri de infectare au fost diagnosticate oficial…

- Intrarea intr-o noua faza a crizei declansate de coronavirus – revenirea valului doi al pandemiei in China, urcarea exponentiala a numarului de cazuri in Rusia si trecerea varfului curbei imbolnavirilor pentru statele europene cele mai afectate si chiar pentru SUA – a permis o revenire mai asezata la…