Coronavirus: Pakistanul și Afganistanul închid granițele cu Iranul Pakistanul a închis granița cu Iranul iar Kabulul a "interzis temporar" calatoriile între Afganistan și Iran pentru a împiedica propagarea virusului, scrie AFP.



Afganistanul și Pakistanul au granițe prost aparate cu Iranul, iar acestea sunt folosite frecvent de calauze pentru traficul de ființe umane. Milioane de refugiați afgani traiesc în prezent în cele doua țari.



Deciziile celor doua țari vin dupa anunțarea a trei noi decese în Iran, care a devenit duminica statul cu cele mai multe victime ale infecției cu coronavirus, în afara

Sursa articol: hotnews.ro

