- Orașul chinez Shenyang, cu noua milioane de locuitori, a intrat de marți in lockdown, in condițiile in care China se confrunta in aceasta perioada cu cea mai rapida revenire a cazurilor de Covid-19 din 2020 pana in prezent.

- Orasul industrial Shenyang, unde se afla sediile mai multor fabrici, inclusiv cel al constructorului german de automobile BMW, si-a plasat rezidentii in izolare la domiciliu incepand de astazi, relateaza Agerpres.Orasul este capitala provinciei Liaoning, invecinata cu Jilin, epicentrul valului epidemic…

- Orasul chinez Shenyang, cu noua milioane de locuitori, a fost plasat marti in lockdown, in contextul in care China se confrunta in aceasta perioada cu cea mai grava recrudescenta epidemica inregistrata dupa 2020, punand la grea incercare asa-numita sa strategie ''zero-COVID'', potrivit AFP. Fii…

- Cei noua milioane de locuitori din orasul chinez Changchun (nord-est) au fost plasati in lockdown, au anuntat vineri autoritatile locale, intr-un moment cand China se confrunta cu cea mai accentuata recrudescenta a COVID-19 din ultimii doi ani, informeaza AFP. Un singur membru al unei familii este autorizat…

- Orasul chinez Anyang din provincia Henan a fost plasat marti in lockdown si a interzis circulatia autovehiculelor private. Localitatea, cu o populatie de aproximativ 5,5 milioane de locuitori, a inregistrat 84 de cazuri de COVID-19 incepand de sambata, cand a fost depistata prima infectare.

- Autoritațile chineze au impus miercuri, 22 decembrie, carantina in orașul Xi’an, in nord, care are 13 milioane de locuitori, din cauza creșterii cazurilor de Covid-19, la mai bine de o luna de la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing. Orașul, cunoscut pentru armata sa de teracota, a restricționat…