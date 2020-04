Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul bilant din Italia arata sinistru. Serviciul de Protectie Civila a anuntat, marti seara, ca bilantul epidemic este de 12.428 de morti, cu 837 de decese in plus fata de luni, iar numarul total de cazuri de coronavirus a ajuns la 105.792, informeaza publicatiile La Repubblica si La Stampa, citate…

- Antrenorul Ion Geanta e de 40 de ani in Germania și din 2017 la o academie din Gladbeck, unde a adus și cațiva tineri jucatori romani. Pandemia de coronavirus le-a schimbat insa programul. Europa tremura sub presiunea tot mai mare a pandemiei cu SARS-CoV-2, virusul care provoaca boala COVID-19, iar…

- Europa nu a mai cunoscut o criza atat de dramatica de la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial. In sfarsit, astazi, Uniunea Europeana ia masuri. Nu exista nicio indoiala in acest sens, a declarat vineri presedintele Parlamentului European (PE), David Sassoli, dupa anuntul Comisiei Europene…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat miercuri seara ca isi anuleaza vizita prevazuta joi in Grecia, pentru a se concentra pe raspunsul la pandemia de coronavirus, transmite AFP. 'Data fiind situatia in evolutie in Europa cu privire la COVID-19 si in acord cu premierul (grec…

- Avand in vedere evolutia epidemiei COVID-19 in Romania si in Europa si masurile luate recent de autoritati, organizatorii Mastering the Music Business au anunțat, miercuri, intr-un comunicat, ca suspenda editia din acest an, programata in perioada 17-19 martie, anunța MEDIAFAX.„Guvernul Romaniei…

- Mai mult de 20.000 de persoane (22.307) au fost contaminate in Europa de noul coronavirus si 930 au murit, potrivit unui bilant realizat miercuri de AFP, la ora 17.00 GMT, citand cifre oficiale potrivit news.roItalia a inregistrat 12.462 de cazuri, dintre care 2.313 noi contaminari in 24 de…

- Statele Unite si Israelul au anulat un exercitiu militar comun din cauza noului coronavirus, a anuntat joi comandamentul american pentru Europa cu sediul in Germania, citat de France Presse. "Aceasta decizie este in conformitate cu directivele recente ale Ministerului Sanatatii israelian privind Covid-19…

- Epidemia forțeaza autoritațile sa ia noi masuri preventive. Italia vrea sa inchida toate școlile, Germania restricționeaza exporturile, iar britanicii anunța masuri fiscale pentru cei forțați sa se autoizoleze.