Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne al Italiei, Luciana Lamorgese, a anuntat vineri ca vor fi intarite controalele stradale ale politiei in timpul sarbatorilor pascale, pentru a-i impiedica pe oameni sa se deplaseze fara un motiv urgent, transmite AFP. 'Si de Paste trebuie sa ramanem toti acasa pentru…

- Norvegia trimite o echipa medicala de urgenta in nordul Italiei pentru a ajuta autoritatile sanitare italiene in lupta impotriva pandemiei de coronavirus, relateaza dpa. "Infectia este sub control in Norvegia, in timp ce Italia este la varful crizei", a spus duminica ministrul norvegian al Sanatatii,…

- Șapte salajeni din Derșida, Bobota, au mințit autoritațile de la frontiera Borș, zilele trecute, declarand in fals faptul ca au revenit in Romania din Olanda și nu din Italia, așa cum era in realitate. Cei opt salajeni au venit din cea mai afectata zona a Italiei, partea de nord, acolo unde a izbucnit…

- Cercetatorii de la un spital din Milano, in nordul Italiei, au reusit sa izoleze 'versiunea italiana' a noului coronavirus, care 'circula neobservata de cateva saptamani' in peninsula, transmite vineri AFP, preluata de Agerpres.

- Numarul bistrițenilor izolați la domiciliu și monitorizați de medicii Direcției de Sanatate Publica, aproape s-a dublat in ultimele 24 de ore. Potrivit Instituției Prefectului Bistrița-Nasaud, in județ nu sunt persoane in carantina. „In momentul de fața, 42 persoane sunt izolate la domiciliu (numarul…

- Autoritatile de la Bucuresti s-au intalnit miercuri pentru a discuta situatia romanilor care si-au cumparat vacante in zone afectate de coronavirus, facandu-le acestora o serie de recomandari.

- Autoritatile au anuntat miercuri ca numarul persoanelor infectate cu coronavirus a ajuns la noua in Spania, potrivit La Vanguardia, potrivit Mediafax.Pana acum, au fost confirmate patru cazuri in Tenerife, unul in Madrid, unul in Barcelona si unul in Villareal (Castellon), potrivit La Vanguardia.…

- Italia a anuntat primele sase cazuri de infectare cu coronavirus, inregistrate in regiunea Lombardia. Sute de persoane care au intrat in contact cu bolnavii vor urma sa fie testate. Coreea de Sud si Iranul au confirmat la randul lor noi cazuri de infectare cu coronavirus, potrivit Mediafax.Autoritatile…