Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia izbucnita in China ar putea afecta 60% din populația globala, daca eforturile specialiștilor care incearca sa controleze raspandirea coronavirusului vor eșua, avertizeaza cel mai important expert epidemiolog din Hong Kong, citat de The Guardian.Profesorul Gabriel Leung, șeful catedrei de sanatate…

- Autoritațile chineze au anunțat marți ca la nivelul Chinei continentale au fost inregistrate pana in prezent 1.011 cazuri de decese provocate de epidemia de coronavirus, ceea ce inseamna ca numarul total al deceselor la nivel mondial se ridica acum la 1.013, informeaza CNN. Potrivit Autoritații de Sanatate…

- Autoritațile chineze au anunțat marți ca la nivelul Chinei continentale au fost înregistrate pâna în prezent 1.011 cazuri de decese provocate de epidemia de coronavirus, ceea ce înseamna ca numarul total al deceselor la nivel mondial se ridica acum la 1.013, informeaza Mediafax…

- Bilanțul deceselor cauzate de coronavirus a trecut de pragul de 900, in timp ce numarul persoanelor care s-au imbolnavit depașește 40.000, relateaza CNN. O echipa a Organizației Mondiale a Sanatații a plecat in China pentru a ajuta la combaterea virusului.Autoritațile din provincia Hubei, aflata in…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat vineri ca lumea se confrunta cu lipsa echipamentelor individuale de protectie antigripala. Criza de echipamente vine in contextul in care China a anunțat, la inceputul lunii, ca are nevoie urgent de maști medicale și alte echipamente de protecție. Numarul…

- Bilanțul deceselor cauzate de coronavirus a ajuns la 563 in China, iar experții in domeniul sanatații se pregatesc de o reuniune care va avea loc la Geneva, saptamana viitoare, in incercarea de a dezvolta un vaccin care sa combata infecția, scrie Guardian, potrivit Hotnews. Autoritațile din China au…

- Spitalele din Wuhan, focarul epidemiei coronavirus, sunt pline. Autoritațile au decis sa amenajeze puncte medicale pentru tratarea cazurilor mai ușoare. Astfel, au fost montate 2.000 de paturi in Centrul Expozițional din Wuhan.Cu toate astea, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a precizat marti ca…

- Ministrul Agriculturii din China a anunțat descoperireaunei tulpini foarte agresive de gripa aviara H5N1 in provincia Hunan. Virusul gripei aviare H5N1 a ucis 4.500 de pui și de gaini la o ferma din Shaoyang, un oraș din sud-vestul provinciei Hunan, noteaza Business Insider, care citeaza Reuters. Autoritațile…