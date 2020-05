Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Sud si-a extins masurile de distantare sociala cu inca 15 zile duminica, dar a oferit unele concesii pentru biserici si activitatile sportive, in conditiile in care a inregistrat in ultimele 24 de ore doar opt cazuri noi de coronavirus, cel mai scazut numar din ultimele doua luni, relateaza…

- Cele mai multe cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus s-au inregistrat, pana in prezent, in judetul Suceava - 1.733 si in Bucuresti - 789. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, pe teritoriul Romaniei sunt in total 6.879 de persoane infectate cu noul coronavirus. agerpres.ro

- Autoritațile britanice au anunțat inca 758 de morți, dintre pacienții infectați cu covid-19, totalul deceselor ridicandu-se la 5.655.Dintre cazurile de deces anunțate marți, 29 de pacienți nu erau cunoscuți cu vreo alta afecțiune medicala, scrie observator.tv.

- Un barbat de 74 de ani, din Ialomița, internat la Bacau, a murit din cauza complicațiilor infecției cu noul coronavirus. Acesta este al 12-lea caz de deces pe teritoriul Romaniei. Reprezentanții Grupului de Comunicare Strategica (GCS) au anunțat, marți seara, ca un barbat de 74 de ani, din Ialomița,…

- Aproape 500 de persoane infectate cu noul tip de coronavirus au murit miercuri, in Italia, insa o raza de speranța vine dintr-un orașel din nordul țarii, care n-a mai raportat niciun caz de COVID-19.

- Aproximativ 86% dintre hotelieri considera ca epidemia de coronavirus constituie o amenintare reala pentru turismul intern, in conditiile in care hotelierii au inregistrat deja un numar considerabil mai mic de rezervari pentru lunile martie si aprilie, iar in ultima saptamana s-au inregistrat si…

- Spania si-a inchis parlamentul si a interzis zborurile din Italia, in conditiile in care tara a inregistrat o crestere a numarului de cazuri de coronavirus confirmate, informeaza dpa marti. Spania este ultima tara europeana care a interzis toate zborurile directe din Italia, pana pe 25…

- „Pana acum, in Romania nu s-a inregistrat niciun caz de infecție cu coronavirus, iar daca vor fi cazuri, o sa le ținem sub control, fara discuție”, spune Adrian Marinescu, medic specialist in boli infecțioase la Institutul Matei Balș din București. intr-un interviu pentru HotNews .„In Romania s-au…