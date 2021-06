Coronavirus: Muntenegrul şi-a deschis sâmbătă graniţele pentru turiștii din UE Muntenegrul si-a deschis sâmbata granitele pentru cetatenii tarilor Uniunii Europene si ai Israelului, care pot intra în tara balcanica fara nicio cerinta legata de COVID-19, relateaza agentia de presa croata HINA și Agerpres. Pâna acum, doar cetatenii tarilor din regiune puteau intra în Muntenegru fara un test de coronavirus sau certificat de vaccinare. Autoritatile sanitare muntenegrene afirma ca 30% din populatia adulta a tarii a primit o doza de vaccin anti-COVID-19 si 20% au fost imunizati complet. Muntenegrul înregistreaza în prezent cea mai scazuta rata… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

