- Ministrul ungar de externe a fost testat pozitiv cu Covid-19 și se afla internat intr-un spital din Thailanda, transmite AFP, citata de hotnews. Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, se afla intr-o vizita oficiala in Asia de Sud-Est și tocmai parasise Cambodgia cand a fost testat pozitiv duminica,…

- Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, care se afla in turneu in Asia, a fost testat pozitiv pentru COVID-19, dar nu prezinta simptome caracteristice in cazul contaminarii cu SARS-CoV-2, a anuntat miercuri un purtator de cuvant al Ministerului de Externe al Ungariei, citat de MTI.

- Peter Szijjarto a fost testat pozitiv dupa sosirea sa la Bangkok, capitala Thailandei, a precizat acelasi purtator de cuvant. Dupa vizita efectuata in Cambodgia, in cadrul acestui turneu asiatic, Szijjarto s-a deplasat in Thailanda, unde ca urmare a rezultatului pozitiv la testul pentru COVID-19…

- Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, care efectueaza in prezent un turneu in Asia, a fost testat pozitiv pentru COVID-19, dar nu prezinta simptome caracteristice in cazul contaminarii cu SARS-CoV-2, a anuntat miercuri un purtator de cuvant al Ministerului de Externe al Ungariei, citat de MTI,…

- Ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, in prima linie a eforturilor tarii in fata pandemiei de Covid-19, a fost testat pozitiv cu aceasta boala si este in carantina, au anuntat serviciile sale, scrie AFP."Jens Spahn a fost testat pozitiv cu noul coronavirus la inceputul dupa-amiezei, (...)…

- Ministrul de externe austriac Alexander Schallenberg a fost testat pozitiv pentru COVID-19 si se afla in carantina la domiciliu fara simptome, a declarat sambata o purtatoare de cuvant a diplomatiei austriece, relateaza Reuters si EFE. "Exista suspiciuni ca Schallenberg s-ar fi putut contamina luni…

- Ministrul francez al Economiei si Finantelor, Bruno Le Maire, a anuntat vineri seara ca a fost testat pozitiv cu COVID-19 si ca a intrat in izolare pentru sapte zile, precizand ca nu prezinta niciun simptom si ca isi exercita in continuare atributiile, relateaza AFP,

- Ministrul rus al Economiei, Aleksandr Novak, a fost contaminat cu Covid-19, a anuntat, marti, premierul Mihail Misustin. Anuntul intervine cu ocazia celei de-a 21-a reuniuni, prin videoconferinta, a comitetului ministerial pentru acordul Opep. „Din nefericire, Aleksandr Valentinovici Novak este infectat…