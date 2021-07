Stiri pe aceeasi tema

- „In ultimele cinci zile rata infectarii nu a coborat - ea creste din nou, din cauza variantei Delta, care este foarte contagioasa. Exemplul britanic arata ca al patrulea val este posibil de la finalul lui iulie”, a scris Veran pe Twitter.„Trebuie sa ne miscam mai repede (in privinta vaccinarii). Tara…

- Ministrul francez al sanatatii, Olivier Veran, a declarat astazi ca varianta Delta a coronavirusului SARS-CoV-2 reprezinta acum circa o treime din noile cazuri de COVID-19 inregistrate in Franta, dupa ce cu patru zile in urma ponderea acestei variante in totalul noilor cazuri era de circa 20%, potrivit…

- ​Franta se va confrunta probabil cu cel de-al patrulea val al pandemiei de COVID-19 in toamna acestui an, din cauza cresterii numarului de infectari provocate de varianta Delta a noului coronavirus, a declarat miercuri principalul consilier stiintific al Guvernului de la Paris, citat de Reuters . Profesorul…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron le-au cerut joi celorlalti lideri europeni reuniti la Bruxelles la Consiliul European o abordare comuna si mai ferma privind calatoriile din tarile din afara blocului comunitar pentru a combate varianta Delta a coronavirusului…

- Ministrul francez al apararii, Florence Parly, a salutat joi intr-un mesaj pe Twitter decizia Romaniei privind desfasurarea a 45 de militari in cadrul operatiunii europene Takuba de sustinere a fortelor maliene in Sahel, intr-un context in care Franta conteaza pe aceasta mobilizare pentru a-si reduce…

- Malta nu a consemnat niciun nou caz de infectare cu SARS-CoV-2 in ultimele 24 de ore, o premiera in 11 luni, dar ministrul sanatatii maltez a cerut populatiei sa ramana prudenta pentru a preveni o eventuala recrudescenta, transmite luni Reuters. ''Astazi este prima zi cu zero cazuri incepand de vara…

- Discutiile la nivel international pentru rescrierea regulilor cu privire la taxarea transfrontaliera sunt pe ultima suta de metri iar un acord este posibil sa fie anuntat peste cateva saptamani, au declarat miercuri ministrii Finantelor din Franta si Germania, informeaza Reuters. Un numar…

- OMS a anunțat ca nu poate da o recomandare cu privire la o modificare a vaccinului anti-Covid intre doua doze. Anunțul vine dupa ce Inalta Autoritate a Sanatatii (HAS) din Franta a decis ca persoanele sub 55 de ani care au primit o prima doza de ser AstraZeneca pot face rapelul cu un alt vaccin.…