- Ministrul de externe britanic, Dominic Raab, va conduce Marea Britanie atat timp cat premierul Boris Johnson se afla la terapie intensiva (ATI) si orice decizie cu privire la ridicarea restrictiilor de izolare pentru limitarea raspandirii coronavirusului nu va intarzia sa fie luata, a declarat marti…

- Starea premierului britanic Boris Johnson nu s-a modificat, au indicat marti doua surse apropiate sefului guvernului, internat luni in spital si transferat in cursul dupa-amiezii la terapie intensiva in urma agravarii simptomelor de COVID-19, transmite Reuters. Boris Johnson, care a continuat…

- Boris Johnson a ajuns pe mana medicilor dupa ce starea sa nu s-a ameliorat in ultimele 10 zile. Din contra, premierul britanic are in continuare simptome specifice COVID-19, in special febra, mai arata sursa citata.Acum 10 zile, premierul britanic a anuntat pe Twitter ca are simptome usoare de COVID-19…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson se afla in continuare in spital luni, cu simptome persistente de COVID-19 dupa zece zile de cand a fost testat pozitiv la noul coronavirus, insa Downing Street a comunicat ca premierul ramane la conducerea guvernului, transmite Reuters. 'Prim-ministrul este…

- Premierul britanic Boris Johnson a fost apt sa faca tot ce era necesar pentru a coordona actiunea guvernului fata de pandemia de coronavirus dupa ce el insusi a fost testat pozitiv saptamana trecuta, a declarat luni purtatorul sau de cuvant, citat de agentia Reuters. ''El poate sa faca tot ce…

- Ministrul Sanatatii din Marea Britanie, Matt Hancock, a anuntat vineri pe Twitter ca a fost la randul sau testat pozitiv cu coronavirus si ca s-a autoizolat acasa, avand simptome usoare, relateaza Reuters si dpa. "Am fost sfatuit de medici sa ma testez pentru coronavirus. Rezultatul este pozitiv",…

- Ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock, a anuntat ca guvernul de la Londra a achizitionat 3,5 milioane de teste de depistare a anticorpilor la noul coronavirus, astfel incat persoanele care suspecteaza ca au contractat virusul vor putea sa verifice daca au dezvoltat anticorpi, transmite Reuters.'Am…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat luni ca guvernul de la Londra este pregatit pentru posibilul impact economic al epidemiei de coronavirus, dar ca fundamentele economiei sunt solide, transmite Reuters.