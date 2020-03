Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Dolj a transmis situatia epidemiologica din judet, pana astazi 23 martie la ora ora 9.00. In prezent avem: 2.734 de persoane sunt izolate voluntar la domiciliu, 236 de persoane se afla in carantina, 22 persoane au ieșit din carantina. Persoanele izolate la domiciliu sunt clinic sanatoase…

- Potrivit Ordonantei Militare nr. 2 din 21.03.2020, persoanele izolate la domiciliu, ca masura de prevenire a raspandirii COVID-19, care parasesc locația in care acestea au fost plasate, fara aprobarea autoritaților competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate și…

- Va informam ca, la data de 20.03.2020, in județul Calarași, se afla in monitorizare 395 de persoane izolate la domiciliu pentru o perioada de 14 zile. In carantina instutiționalizata exista 43 de persoane. Persoanele aflate in izolare la domiciliu și in carantina nu prezinta simptomatologie specifica…

- Masuri speciale pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus in Sectorul 4 al Capitalei. Astfel, incepand din aceasta saptamana, primaria are in dotare doua autospeciale pentru ridicarea deșeurilor posibil contaminate, de la persoanele aflate in carantina sau in izolare la domiciliu de pe raza…

- Prefectura Dolj a actualizat situația epidemiologica de cazuri coronavirus din judet, care astazi, la ora 8.00, se prezinta astfel: 474 de persoane sunt izolate voluntar la domiciliu, 149 de persoane se afla in carantina,3 persoane din judetul Dolj confirmate cu coronavirus sunt internate la Spitalul…

- Pana in acest moment, in Mehedinți, 212 persoane sunt izolate la domiciliu, 14 persoane au ieșit din izolarea la domiciliu, un pacient este internat la Secția de Boli Infecțioase, iar 33 persoane sunt in carantina in spațiile special amenajate. Cele doua persoane depistate pozitiv au fost internate…

- Prefectura Dolj confirma primele doua cazuri de coronavirus in Dolj. In prezent, situația epidemiologica a județului Dolj se prezinta astfel: 513 de persoane sunt izolate voluntar la domiciliu, 78 de persoane se afla in carantina, iar trei persoane confirmate cu coronavirus sunt internate la Spitalul…

- Potrivit unui comunicat al Prefecturii Dolj, la data de 1 martie situația epidemiologica in județul Dolj se prezinta astfel: 360 de persoane sunt izolate voluntar la domiciliu, 20 de persoane se afla in carantina, iar o persoana suspecta de infecție cu coronavirus este internata la Spitalul Clinic de…