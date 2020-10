Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Istanbul, cel mai mare oras turc in care se inregistreaza 40% din cazurile de coronavirus din tara, a fost testat pozitiv la COVID-19, informeaza dpa si Reuters, potrivi Agerpres. Ekrem Imamoglu, din partea principalului partid de opozitie Partidul Republican al Poporului (CHP), a anuntat…

- Sefa diplomatiei belgiene Sophie Wilmes a anuntat sambata ca a fost testata pozitiv la COVID-19, relateaza Reuters. ''Rezultatului testului meu COVID este pozitiv. Probabil contaminarea s-a produs in interiorul cercului familiei mele date fiind masurile de precautie din afara locuintei mele'',…

- Ministrul de externe austriac Alexander Schallenberg a fost testat pozitiv pentru COVID-19 si se afla in carantina la domiciliu fara simptome, a declarat sambata o purtatoare de cuvant a diplomatiei austriece, relateaza Reuters si EFE. "Exista suspiciuni ca Schallenberg s-ar fi putut contamina luni…

- Presedintele Parlamentului European, David Sassoli, a anuntat joi ca va intra in autoizolare, dupa ce a intrat in contact cu un colaborator al sau testat pozitiv la COVID-19, transmite Agerpres.„Recent am fost in contact cu un membru al echipei mele care astazi a fost testat pozitiv la COVID-19. Sunt…

- PreședintaComisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a anunțat luni ca vaintra in autoizolare pana marți, deoarece a intrat in contact cuo persoana care are test pozitiv la coronavirus, informeazaAgerpres, citand Reuters. „Am fost informata ca am participat marțea trecuta la o intalnire la care a…

- Fundasul echipei Atletico Madrid, Jose Gimenez, a fost testat pozitiv la Covid-19, a anuntat marti clubul din La Liga, scrie Reuters potrivit Agerpres. Oficialii gruparii au mentionat ca internationalul uruguayan s-a autoizolat la domiciliu, in conformitate cu normele sanitare in vigoare.La…

- Senatorul brazilian Flavio Bolsonaro, fiul cel mare al presedintelui Jair Bolsonaro, a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, potrivit unei declaratii a purtatorului de cuvant a senatorului, relateaza marti Reuters. Flavio nu are simptome de COVID-19 si este acasa, a afirmat purtatorul…