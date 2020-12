Coronavirus: Marea Britanie a devenit prima ţară din lume care aprobă vaccinul Pfizer-BioNTech Marea Britanie a devenit miercuri prima tara din lume care a aprobat spre utilizare vaccinul dezvoltat impotriva maladiei COVID-19 de compania americana Pfizer, in colaborare cu partenerul sau german BioNTech, care va putea fi administrat incepand cel mai devreme de saptamana viitoare, informeaza Reuters.



Specialistii considera ca un vaccin anti-COVID-19 reprezinta cea mai buna sansa pentru ca omenirea sa revina la normalitate in contextul pandemiei care a ucis aproape 1,5 milioane de persoane si a afectat grav economia globala.



"Guvernul a acceptat astazi recomandarile…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

