Coronavirus: Mai multe ţări, inclusiv SUA şi Franţa îşi evacuează cetăţenii lor din Wuhan, unde se află epicentrul epidemiei Wuhan, o metropola din centrul Chinei unde a aparut in decembrie noul tip de coronavirus, apoi aproape intreaga provincie Hubei sunt izolate de restul lumii incepand de joi in urma unei decizii a autoritatilor chineze, care spera sa limiteze epidemia. Aproximativ 56 de milioane de locuitori sunt vizati de aceasta masura.



In contextul in care aceasta carantina a blocat mii de cetateni straini in regiune, mai multe tari, precum Statele Unite, Franta, Japonia, India si Maroc, se pregatesc pentru evacuarea cetatenilor lor.



Un avion care va evacua personalul consulatului Statelor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

