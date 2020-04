Stiri pe aceeasi tema

- FC Barcelona schimba numele stadionului "Camp Nou", pentru sezonul viitor. Clubul catalan a luat aceasta decizie pentru a lupta impotriva pandemiei de coronavirus.Oficialii gruparii "blaugrana" au decis, in cadrul unei ședințe care a avut loc marți, sa cedeze drepturile privind numele stadionului catre…

- Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, implicata in lupta impotriva virusului COVID19, a demarat procedurile de achiziție pentru cumpararea substanțelor necesare prepararii soluției dezinfectante pentru cei care se afla in linia intai in lupta cu coronavirusul. Cantitatea produsa in laboratoarele Institutului…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 4.032 de morti in Italia, cu 627 de decese in plus fata de joi. Incepand de vineri, soldații au fost chemați sa asigure punerea in aplicare a restricțiilor de circulație in regiunea Lombardia, din Italia, in ziua in care oficialitațile au anunțat 627 de decese…

- Bulgaria scoate armata pe strada pentru a se asigura ca cei care sunt in carantina respecta restricțiile. Militarii vor putea sa aresteze și sa foloseasca armele impotriva celor care nu se supun acestor restricții. Este o masura dura luata de vecinii de la Sud, insa populația nu respecta recomandarile…

- Jucatoarea de tenis Mihaela Buzarnescu anunta ca va face o donatie Spitalului Gerota din Bucuresti."Zilele acestea trebuie sa retinem un singur mesaj: acela de a sta cat mai mult acasa pentru ca cei din cadrele medicale sa poata lupta pentru noi! Dorinta mea e sa le fiu alaturi macar cu 1%…

- Statele Unite au aprobat folosirea impotriva noului coronavirus a clorochinei, un tratament impotriva malariei, anunța Donald Trump."Putem face acest medicament disponibil imediat", a asigurat Trump, intr-o conferința la Casa Alba.Totodata, președintele SUA spune ca acest lucru ar putea "schimba datele"…

- Izolarea generala a populatiei franceze decisa de guvernul de la Paris pentru a incerca sa stavileasca epidemia de coronavirus a inceput marti la ora locala 12:00, o masura inedita in istoria acestei tari, potrivit Agerpres. Ministrul de interne al Frantei, Christophe Castaner, a insistat marti,…

- DECIZII OBLIGATORII… Decizii noi care au ca scop protejarea populatiei impotriva potentialelor riscuri de propagare a infectiilor cu noul coronavirus Covid-19, au fost luate in cursul zilei de 12 martie. Masurile au fost luate ca urmare a consultarilor cu celelalte autoritati locale si judetene, precum…