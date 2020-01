Coronavirus| Lufthansa suspendă toate zborurile către China Grupul german Lufthansa a anunțat miercuri ca suspenda toate zborurilesale catre China din cauza epidemiei cu noul coronavirus, iar mai multe companii aeriene americane au decis de asemenea sa anuleze unele curse catre China dupa ce au observat o scadere drastica a cererii, scrie Agerpres. Zborurile companiilor din grupul Lufthansa, care includ companiile Lufthansa, Swiss si Austrian Airlines) vor fi anulate pana pe 9 februarie, a precizat compania. Decizia nu afecteaza zborurile catre Hong-Kong. Lufthansa este a doua companie aeriana europeana, dupa British Airways, care decide anularea zborurilor… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

