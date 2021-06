Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit va ridica restricțiile anti-Covid in 19 iulie, a anunțat guvernul britanic, o data pe care a numit-o „Ziua Libertații”. Anunțul a fost facut luni, in ciuda ingrijorarilor cu privire la creșterea numarului de cazuri generat de varianta Delta a coronavirusului, relateaza Reuters.

- Protestatarii anti-blocare s-au ciocnit luni cu poliția in centrul Londrei, in timp ce guvernul urmeaza sa faca un anunț cu privire la continuarea restricțiilor in Regatul Unit. Manifestanții au putut fi vazuți certandu-se cu ofițerii de poliție in Piața Parlamentului. Premierul britanic Boris Johnson…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat luni ca va amana cu patru saptamani, pana la 19 iulie, ridicarea ultimelor restrictii impuse in Anglia pentru combaterea epidemiei de coronavirus, din cauza unei cresteri a cazurilor legate de varianta Delta, aparuta initial in India, relateaza AFP.…

- Liderii statelor celor mai industrializate (G7) s-au angajat sa distribuie un miliard de doze de vaccin anti-COVID-19 statelor sarace, pana la sfarsitul anului viitor, a anuntat duminica premierul britanic Boris Johnson, in finalul summitului G7 din Anglia, relateaza agentiile internationale de presa.…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat ca protocoalele de vaccinare vor fi modificate pentru a livra mai rapid a doua doza de vaccin anti-COVID persoanelor de peste 50 de ani, pentru a combate raspandirea tulpinii COVID din India, informeaza The New York Times.Boris Johnson a spus ca cei cu varsta…

- Magazinele neesențiale, saloane de infrumusețare și salile de sport s-au redeschis de luni in Anglia și Țara Galilor, intr-o prima etapa importanta de relaxare a masurilor dupa patru luni de carantina, scrie BBC. De asemenea, terasele și restaurantele vor primi clienți in spații deschide.Peste 32 de…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca nu intentioneaza sa modifice planurile guvernului privind relaxarea restrictiilor dupa ce autoritatile de reglementare in domeniul sanitar au recomandat miercuri ca persoanelor cu varsta sub 30 de ani sa nu li se administreze vaccinul anti-COVID-19 AstraZeneca/Oxford,…

