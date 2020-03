Lideri din tari din Asia de Sud au discutat duminica despre modalitatile de a coopera pentru a stopa raspandirea noului coronavirus in regiune, India oferindu-se sa contribuie la un fond de urgenta, transmite dpa.



Prin videoconferinta, lideri din cadrul Asociatiei pentru Cooperare Regionala din Asia de Sud (SAARC) au vorbit despre planurile lor in acest sens.

Chalking out a plan to combat the COVID-19 Novel Coronavirus with SAARC leaders. https://t.co/l9H0Nidn6a





Din SAARC fac parte Afganistan,…