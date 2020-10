Kremlinul s-a declarat vineri ingrijorat de o crestere record a cazurilor de COVID-19 in Rusia, dar a anuntat ca situatia este sub control, relateaza Reuters. Rusia a raportat un nivel record de 15.150 de noi cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, inclusiv 5.049 in capitala Moscova. Aproape toate facilitatile de detentie preventiva din Moscova au incetat sa mai primeasca noi suspecti ca masura de precautie, a anuntat agentia de presa TASS, citand un grup de monitorizare a inchisorilor. "Kremlinul este intr-adevar ingrijorat de aceste statistici. Vedem cum epidemia se raspandeste substantial",…