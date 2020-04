Coronavirus: Justiția franceză restricționează activitatea Amazon la produsele esențiale Amazon Franța va trebui sa se limiteze strict la transportul produselor esențiale sub pedeapsa unei amenzi de un milion de euro pe zi de întârziere a punerii în aplicare a masurii, a ordonat marți justiția Franceza, potrivit AFP. Masura are scopul de a preveni raspândirea coronavirusului.



Curtea judiciara din Nanterre, din apropierea Parisului, considera ca Amazon &"a ignorat în mod evident obligația de securitate și de prevenție punând în pericol sanatatea angajaților&".



Astfe, Justiția obliga compania sa-și restrânga activitatea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

