- Richard Lewis, director executiv al All England Lawn Tennis Club (AELTC), organizatorul turneului de la Wimbledon, spune ca este posibil ca pana in 2021 sa nu se mai joace tenis, in contextul pandemiei de coronavirus, scrie Reuters. ''Nu cred ca ar fi ceva nerealist daca am considera ca s-ar…

- Suporterii mai multor echipe de fotbal din Belarus au decis sa nu mai mearga la meciurile din campionatul intern, dupa inregistrarea primelor doua decese din cauza noului coronavirus, in acest stat din fostul bloc sovietic, informeaza L'Equipe.Belarus este singura tara din Europa in care partidele…

- Campionatul din Turcia continua sa se desfașoare cu porțile inchise. Marius Șumudica, antrenorul lui Gaziantep, regreta ca nu poate reveni in Romania, langa familie. „Marți a fost o ședința a celor de la Federația turca. Au hotarat ca vom continua, se va juca fara spectatori in continuare. Ne supunem,…

- Fundasul Luca Kilian, de la echipa germana Paderborn, este primul fotbalist testat pozitiv la coronavirus din Bundesliga, relateaza dpa. Anuntul a fost facut la scurt timp dupa ce Liga Germana de Fotbal (DFL) a amanat meciurile programate in acest weekend in primele doua ligi de fotbal, suspendand orice…

- Turneul de 500 de puncte de la Barcelona, programat intre 20 si 26 aprilie, se va desfasurafara spectatori, din cauza coronavirsului, informeaza lequipe.fr, care citeaza federatia spaniola de tenis (RFET), potrivit news.ro.In aceleasi conditii vor avea loc si trei turnee challenger, de la Marbella,…

- Antrenorul Gaziantep, Marius Șumudica, susține ca in Turcia nu a fost declarat niciun caz de coronavirus și ca meciurile de fotbal nu au fost anulate și se disputa cu spectatori, potrivit Mediafax.In Turcia este liniste. Cel putin asa sustine Marius Sumudica. Meciurile de fotbal nu au fost…

Accesul suporterilor la meciul de fotbal dintre Sticla Arieșul Turda și Industria Galda de Jos, din Liga 3 de fotbal, ar putea fi restricționat, a anunțat clubul de fotbal turdean.

