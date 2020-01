Coronavirus: Italia suspendă toate zborurile ''dinspre şi către'' China (premier) Premierul italian Giuseppe Conte a anuntat joi seara primele doua cazuri de coronavirus in tara si suspendarea tuturor zborurilor ''dinspre si catre'' China, dand asigurari ca Italia este prima tara europeana care a luat o astfel de decizie ''ca masura de precautie'', relateaza AFP. ''Ca si in alte tari, avem doua cazuri confirmate de infectare cu coronavirus. Este vorba de doi turisti chinezi care au ajuns in tara noastra in urma cu cateva zile'', a anuntat premierul italian in cadrul unei conferinte de presa. Indepartand ideea unei stari de ''panica'',… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

