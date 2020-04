Coronavirus: Italia sărbătoreşte Ziua Eliberării în plină izolare Italia sarbatoreste sambata 75 de ani de la eliberarea de sub ocupatia fascista in 1945, intr-un moment in care populatia tarii este izolata in casa in contextul pandemiei de coronavirus, care a provocat deja aproape 26.000 de decese in aceasta tara, relateaza EFE. Italia marcheaza in fiecare an Ziua Eliberarii (Festa della Liberazione) cu concerte, evenimente si expozitii pentru a rememora ziua in care a redevenit stapana pe orasele din nord si a expulzat trupele naziste. Anul acesta, italienii sarbatoresc aceasta data istorica intr-un mod deosebit, fara sa poata iesi in strada ca urmare a masurilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

