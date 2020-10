Coronavirus: Irlanda interzice vizitele la domiciliu

Cetatenii irlandezi nu vor mai avea dreptul sa se viziteze unii pe ceilalti, iar regiunile de la frontiera cu Irlanda de Nord vor fi supuse unor noi restrictii severe pentru a lupta impotriva raspandiri pandemiei de coronavirus, a afirmat miercuri premierul Micheal Martin, noteaza AFP.



Adresandu-se jurnalistilor la Dublin, Micheal Martin a anuntat interdictia in vigoare de joi la miezul noptii de a merge in vizite la domiciliu, in interior ca si in exterior, pe intreg teritoriul irlandez, unde 1.835 de persoane au murit din cauza COVID-19 de la inceputul pandemiei.



"Traversam…