Coronavirus: Întreaga Polonie devine ''zonă roşie'', cu noi restricţii la nivel naţional Premierul polonez Mateusz Morawiecki a anuntat vineri ca intreaga tara intra in ''zona rosie'' incepand de sambata, cu o inchidere partiala a scolilor primare si a restaurantelor, in urma unei cresteri record a cazurilor de COVID-19, relateaza AFP. Stadionul national din Varsovia va deveni spital de campanie si alte facilitati de acest fel vor fi amenajate in tara. In ultimele 24 de ore au fost raportate 13.632 de noi cazuri de COVID-19 in aceasta tara cu 38 de milioane de locuitori. Jumatate din Polonia, in special marile orase si imprejurimile lor, se afla deja de sambata in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

