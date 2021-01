Coronavirus: Indigenii amazonieni folosesc o fiertură din coaja unei liane pentru a se vindeca de Covid-19 In mijlocul padurii amazoniene, la mare distanta de laboratoarele marilor companii farmaceutice ale lumii, indigenii Kayapo din statul brazilian Para folosesc o bautura tamaduitoare rezultata din fierberea cojilor unei specii de planta agatatoare pentru a se proteja de noul coronavirus, conform unui material publicat joi de Reuters.



In perioada pandemiei, numerosi mineri si taietori de lemne au continuat sa se aventureze in padurea amazoniana, expunand triburile indigene la contactul cu noul coronavirus, iar indigenii Kayapo sustin ca detin un tratament natural care ii apara de formele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

In mijlocul padurii amazoniene, la mare distanta de laboratoarele marilor companii farmaceutice ale lumii, indigenii Kayapo din statul brazilian Para folosesc o bautura tamaduitoare rezultata din fierberea cojilor unei specii de planta agatatoare pentru a se proteja de noul coronavirus, conform unui…

