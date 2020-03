CORONAVIRUS. Indienii sunt avertizaţi că vor fi ÎMPUŞCAŢI dacă nu respectă restricţiile de distanţă socială Indienii nu au realizat inca gravitatea virusului COVID-19, care a afectat intreg Globul, atfel ca autoritatile statului indian se lupta cu mii de oameni care stau la cozi si se inghesuie in piete pentru a-si procura hrana. Trei persoane au murit noaptea trecuta, imediat dupa ce Ministerul Sanatații a declarat ca numarul de cazuri de persoane infectate a crescut la 649, dintre care, s-au inregistrat 13 decese. In ciuda autoritatilor care i-au obligat sa ramana in case, mii de oameni au fost vazuti joi, unii langa altii in pietele aglomerate din Delhi, Kolkota și Mumbai. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

