- India a raportat duminica peste 90.000 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2, stabilind astfel un nou record global pentru o singura zi, potrivit statisticilor comunicate de Ministerul Sanatatii din aceasta tara, citat de Reuters. Un numar de 90.632 de cazuri confirmate in ultimele 24 de ore au…

- India, țara de pe locul 3 in ce privește numarul de cazuri de coronavirus inregistrate, a raportat duminica cel mai mare numar de cazuri noi in 24 de ore raportat pana acum la nivel mondial - 78.761, relateaza Agerpres.

- Ucraina a raportat un numar record de 2.481 de infectari cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore, au anuntat astazi autoritatile locale, dupa cele 2.438 de cazuri confirmate in ziua precedenta, potrivit Reuters. Cresterea numarului zilnic de infectari cu SARS-CoV-2 s-a produs in contextul in care…

- Aproape 40 de state au raportat recorduri zilnice in privința numarului de noi cazuri de infecție cu noul coronavirus, aproape dublu fața de cele care anunțau saptamana trecuta astfel de statistici, potrivit unui studiu realizat de Reuters, care semnaleaza o intensificare a pandemiei in aproape toate…

- Pentru ultimele 24 de ore, OMS a anuntat aproximativ 260.000 de noi cazuri. Cel mai mare numar fusese inregistrat cu doar o zi inainte. Cele mai mari cresteri au fost in Statele Unite, Brazilia, India si Africa de Sud. Bilantul deceselor a crescut cu 7.360, cea mai mare crestere zilnica inregistrata…

- Coronavirusul face inca prapad in SUA. Joi, Florida a raportat un nou record de imbolnaviri.Florida a raportat joi cea mai mare crestere a numarului de decese provocate de noul coronavirus intr-o singura zi de la declansarea pandemiei si a doua cea mai mare crestere a numarului de cazuri,…

- Numarul infectiilor cu noul coronavirus au atins, marti, un nou record in sase state americane marti. Imbolnavirile continua sa creasca pentru a doua saptamana consecutiv, dar autoritatile locale merg mai departe cu planurile de relansare a economiei, scrie Reuters.