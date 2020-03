Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de contaminare cu noul coronavirus a crescut luni cu aproape 1.000 fata de cel de duminica, la 8.744, iar numarul mortilor a crescut la 297, a anuntat directorul Centrului spaniol de coordonare a alertelor si urgentelor sanitare Fernando Simon, relateaza Reuters.

- Mai multe state din lume au declarat stare de urgenta din cauza noului coronavirus si urmeaza sa isi inchida temporar frontierele incepand de maine.Spania urmeaza sa isi inchida de maine frontierele, masura similara cu cele luate de Italia, care la momentul de fata este cea mai afectata tara…

- „Nu existata cazuri de coronavirus in tara. 392 de persoane se afla sub supraveghere medicala, de la inceputul raspandirii bolii, urmarim starea a 2.000 de persoane ", a declarat Igor Galich, seful Institutului de Sanatate Publica din Muntenegru Tara nu apare in ultimul raport al Organizatiei Mondiale…

- Italia este cea mai afectata tara din Europa de pandemia Covid-19, depasind joi pragul de 1.000 de decese, ajungand la un total de 1.016. Seful Protectiei civile Angelo Borrelli a anuntat ca sunt 15.113 de persoane infectate, cu 2.651 mai multe decat in ziua precedenta.

- Autoritatile spaniole au anuntat joi ca bilantul deceselor cauzate de Covid-19 este de 86, iar numarul cazurilor de infectare a depasit 3.000. Prim-ministrul Pedro Sanchez a declarat intr-o conferinta de presa sustinuta la palatul Moncloa ca Executivul va acorda 2,8 miliarde de euro comunitatilor…

- Autoritațile confirma doua noi cazuri de infecție cu coronavirus. Anunțul a fost facut de ministra Sanatații, Viorica Dumbraveanu, dupa ședința Centrului unic de comanda de gestionare a crizei provocate de virusul COVID-19. Potrivit autoritaților, ambele persoane care au fost diagnosticate…

- Autoritațile spaniole au decis punerea in carantina a 1.000 de turiști, intr-un hotel din Insulele Canare, din cauza unui turist gasit pozitiv la testul pentru coronavirus, noteaza Business Insider. Potrivit Business Insider, 1.000 de turiști sunt in carantina, intr-un hotel de 4 stele din Insulele…