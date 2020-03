Stiri pe aceeasi tema

- Un al 15-lea caz de coronavirus a fost confirmat in Romania, fiind vorba despre o femeie in varsta de 70 de ani din Mureș, au anunțat reprezentanții Grupului de Comunicare Strategica (GCS) privind situația COVI...

- "S-a discutat un plan pentru suplimentarea locurilor, exista un plan pentru suplimentarea locurilor, inclusiv posibilitati de a inchiria spatii pentru ei", a declarat Raed Arafat duminica seara, in conferinta de presa de la MAI. Arafat a dat ca exemplu cazul de la Oradea, unde, duminica, un intreg autocar…

- Cel de-al 13-lea caz de infectare cu noul coronavirus a fost confirmat la nivel național, au anunțat reprezentanții Grupului de Comunicare Strategica privind situația COVID-19 in Romania.Este vorba despre un barbat de 72 ani, din Galați care a venit din Lombardia in data de 29 februarie. In…

- O femeie in varsta de 51 de ani, care a calatorit din Italia in Romania cu același autocar cu suceveanul diagnosticat cu coronavirus, a fost confirmata pozitiv. Potrivit unei informari a Grupului de Comunicare Strategica, femeia a fost contact direct al barbatului in varsta de 71 de ani, din ...

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat acum cateva minute ca, in urma testelor realizate la Timișoara, in cursul zilei de 5 martie 2020, asupra persoanelor cu care a intrat in contact tanarul de 16 ani, infectat cu noul coronavirus, a fost depistat un nou caz pozitiv. ”Persoana confirmata pozitiv…

- Alți doi pacienți care au fost infectați cu coronavirus au fost declarați vindecați de medici, dupa ce doua teste efectuate la intervale de 24 de ore au avut rezultat negativ. Este vorba de femeia de 38 de ani și barbatul de 48 de ani din Timișoara, care venisera din Italia cu același avion. In acest…

- Compania germana BMW a decis trimiterea a 150 de angajați in carantina, dupa ce unul dintre aceștia fusese diagnosticat cu noul coronavirus, noteaza CNN care citeaza un comunicat al BMW. ”Confirmam faptul ca un angajat al Grupului BMW din Munchen a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Angajatul…

- Municipalitatea suceveana a luat unele masuri pentru prevenirea imbolnavirilor cu noul coronavirus COVID-19. Primarul Ion Lungu a afirmat ca au fost cumparate 2.000 de maști medicale, din care 1.500 au fost distribuite unitaților școlare, iar 500 au ramas la primarie. El a adaugat ca au mai fost comandate…