1.065.254 de cazuri de COVID au fost inregistrate pe teritoriul Romaniei de la inceputul pandemiei, cu peste 1.305 adaugate la bilanț in ultimele 24 de ore. In jurul orei 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe.1.305 de noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 au fost raportate in ultimele 24 de ore, depistate in 37.457 de teste PCR și rapide. Numarul de decese inregistrate pe teritoriul țarii a ajuns la 28.903, dupa ce, la ultima informare, s-au adaugat 104 de noi decese.In prezent, in unitațile sanitare de…