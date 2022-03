Romania a ajuns la 2.754.730 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 5.953 de noi imbolnaviri – numar in scadere fața de ziua anterioara. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. Cel mai recent bilanț arata 114 decese, dintre care 9 decese anterioare intervalului de referința, survenite in județele Arad, Tulcea și municipiul București, in lunile ianuarie și februarie 2022. Astfel, numarul total al deceselor COVID in Romania a ajuns la 63.782.…