De la inceputul pandemiei pana in prezent, pe teritoriul Romaniei au fost raportate 471.536 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, 5.554 de cazuri adaugandu-se la ultima raportare. Cea mai recenta informare a GCS a adus și 148 de noi decese.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. Ultimul bilanț zilnic al GCS a adus confirmarea a 5.554 de cazuri noi, depistate in 16.225 de teste. In total, pe teritoriul intregii țari au fost efectuate pana acum 4.097.782 de teste.Numarul cazurilor grave, aflate…