Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a explodat ieri, ajungand la 132.001, dupa raportarea a 2.343 de cazuri noi, numar fara precedent. Numar-record și in privința internarilor la ATI, 571, bilanț ridicat și la decesele cauzate de noul coronavirus: 53, in 24 de ore.La ora 13:00, Grupul deComunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri,numarul actualizat de decese și situația pe județe.De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate 2.343 de cazuri noi, depistate in 26.011 de teste. Vineri a fost a treia zi cu o raportare…