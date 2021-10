Coronavirus în România, 1 octombrie 2021. Continuă să crească numărul de cazuri noi Pana la 1 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.233.668 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. 1.118.816 pacienți au fost declarați vindecați. In jurul orei 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța numarul cazurilor de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația infectarilor pe județe. Autoritațile au confirmat joi, 30 septembrie, un numar de 12.032 de noi infectari cu coronavirus, dupa efectuarea a 67.976 de teste. A fost mai mare numar zilnic de cazuri de la debutul pandemiei. In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

