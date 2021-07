Coronavirus în România, 1 iulie. 52 de cazuri noi în ultimele 24 de ore și 4 decese COVID Pe teritoriul Romaniei au fost confirmate, pana acum, 1.080.792 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 52 in ultimele 24 de ore.La ora 13.00, autoritațile vor anunța noul bilanț al infectaților cu COVID-19 și al deceselor, plus situația cazurilor pe județe.De la inceputul pandemiei pana azi, 33.786 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat, dintre care 4 in ultimele 24 de ore.Alte 177 de decese COVID au fost raportate la ultimul bilanț, dar sunt decese mai vechi, introduse abia acum in baza de date.In unitațile sanitare de profil, numarul total de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

