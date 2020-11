Primaria Sectorului 4 a anunțat ca iși suspenda activitatea pana pe 2 decembrie din cauza mai multor cazuri de infectare cu Covid-19 aparute printre angajați, conform unui comunicat de presa al instituției. ”Ca urmare a aparitiei unor cazuri de infectie cu noul coronavirus in randul angajatilor autoritatii locale, Primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, a dispus astazi, 24.11.2020, suspendarea activitatii de lucru cu publicul, precum si a activitatii neesentiale, in perioda 25 noiembrie – 02 decembrie 2020”. Potrivit sursei citate, in saptamana ce urmeaza, vor fi intreprinse in regim de urgenta…