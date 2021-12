In Marea Britanie, un pacient a decedat dupa ce s-a infectat cu varianta Omicron a coronavirusului, a declarat, luni, premierul Boris Johnson, transmite Reuters și Sky News. ”Din pacate, cel puțin un pacient a fost confirmat acum ca a murit cu Omicon”, a declarat premierul Johnson. Este primul deces al unui pacient infectat cu varianta Omicron. ”Deci cred ca ideea ca aceasta este cumva o varianta mai blanda a virusului este un lucru pe care trebuie sa-l excludem si sa recunoastem ritmul rapid in care se raspandeste in randul populatiei. Prin urmare, cel mai bun lucru pe care toti il putem face…