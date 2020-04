​Coronavirus în lume: Numărul total de cazuri de infecții se apropie de 1,4 milioane Numarul total de imbolnaviri, la nivel mondial, se apropie de 1,4 milioane, potrivit datelor centralizate de John Hopkins, pe platforma arcgis , printre pacienții care se afla la terapie intensiva numarandu-se și premierul birtanic Boris Johnson. In total, 277.402 de pacienți infectați s-au vindecat, iar 74.744 de oameni și-au pierdut viața , potrivit hotnews. 08.20: Președintele din El Salvador a anunțat noi pedepse pentru cei care nu respecta regulile de autoizolare la domiciliu, scrie Reuters. Asttfel, cei care incalca normele de carantina vor fi reținuți, iar mașinile lor vor fi confiscate.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

