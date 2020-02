Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – O a saptea persoana a decedat in urma epidemiei de coronavirus din nordul Italiei, a relatat luni agentia de presa ANSA citata de Reuters, in timp ce numarul cazurilor confirmate de contagiere a depasit 220. Potrivit ANSA, cel mai recent caz de deces este cel al unui barbat in varsta de 80…

- O a cincea persoanAƒ a decedat A®n Lombardia, A®n nordul Italiei, dupAƒ ce a fost infectatAƒ cu coronavirus, A®n timp ce numAƒrul cazurilor confirmate de contagiere a ajuns la 219, a informat marAi AYeful ProtecAiei Civile, Angelo Borrelli, A®ntr-o conferinAAƒ...

- Supermarketurile din mai multe regiuni din nordul Italiei, cele mai apropiate de locul izbucnirii epidemiei cu coronavirus in aceasta tara, au fost practic golite, iar sapunul dezinfectant si mastile medicinale au fost epuizate, informeaza luni EFE.

- Premierul italian Giuseppe Conte a anuntat, sambata, amanarea a trei meciuri din Serie A: Inter Milano - Sampdoria, Hellas Verona - Cagliari si Atalanta - Sassuolo, din cauza temerilor legate de coronavirus.Meciurile ar fi trebuit sa aiba loc duminica, in regiunile Veneto si Lombardia, unde…

- Problemele legate de noul coronavirus COVID - 2019 devin tot mai complicate in Italia. Un italian in varsta de 78 de ani care fusese testat pozitiv la coronavirus a decedat, a anuntat vineri ministrul italian al Sanatatii, fiind primul deces cauzat de aceasta pneumonie virala in Italia, relateaza…

- Epidemia de coronavirus s-a agravat vineri in nordul Italiei, oficialii anuntand 14 noi cazuri confirmate in regiunea instarita Lombardia si alte doua suspecte in cea vecina, Veneto, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. La doar cateva ore dupa ce au informat ca sase persoane au contactat virusul,…

- Noul virus care a facut ravagii in China, unde 171 de persoane au fost ucise și alte peste 8000 infectate, a ajuns in Italia. Anunțul a fost facut in urma cu puțin timp, chiar de premierul țarii.

