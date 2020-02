Stiri pe aceeasi tema

- Tom Cruise a ramas prizonier intr-un hotel din Veneția din cauza coronavirusului. Vedeta de la Hollywood venise in Italia sa filmeze pentru productia viitorului film "Misiune Imposibila", dar producatorii au decis intreruperea filmarilor din cauza raspandirii virusului

- Deputata PNL Mara Calista a fost impreuna cu soțul ei la carnavalul din Veneția. Intorsa in țara de urgența, cei doi au decis sa stea in izolare pentru 14 zile pentru a se asigura ca nu au simptomele coronavirus."Am ales s saintram in aceasta izolare la domiciliu pret de cel putin 14 zile, voluntar,…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența din cadrul Primariei Barlad a fost convocat in urma cu puține minute ca urmare a unei situații de risc aparuta de curand. Mai exact, este vorba despre un medic de la Spitalul “Elena Beldiman” Barlad, care zilele trecute s-a intors din Italia. Acesta fusese…

- Austria a refuzat ca un tren care venea din Italia sa treaca granița din cauza a doi pasageri suspectați ca ar putea fi infectați cu noul coronavirus, a anunțat, astazi, ministrul austriac de Interne, Karl Nehammer, anunța Financial Post. „In aceasta seara un trem care venea de la Veneția la Munchen…

- Un autocar cu aproximativ 50 de elevi și profesori ai liceului Regina Maria din Alba Iulia a parasit sambata, zona Veneto din Italia, la cererea unor parinti care s-au panicat de raspandirea cazurilor de coronavirus in aceasta zona a Italiei și au solicitat aducerea copiilor in Romania chiar daca…

- Actorul britanic Nicholas Hoult va face parte din distributia viitorului episod al celebrei saga de actiune 'Mission: Impossible', relateaza EFE. Hoult si-a anuntat joi prezenta in viitorul film pe contul sau de Instagram, retea de socializare care a confirmat si prezenta in scaunul regizoral…