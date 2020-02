Stiri pe aceeasi tema

- Doi pasageri de pe nava de croaziera Diamond Princess, care s-a aflat timp de 14 zile in carantina in portul nipon Yokohama, au murit. Numarul total al cazurilor de imbolnavire la bordul navei a ajuns la 624. Operatiunea de debarcare a pasagerilor continua. In China, numarul cazurilor de imbolnavire…

- Uniunea Europeana a dispus cofinantarea repatrierii cetatenilor statelor membre aflati la bordul vasului de croaziera Diamond Princess, plasat in carantina in Japonia din cauza virusului gripal, relateaza Mediafax.

- Un al doilea cetatean roman infectat cu coronavirus a fost depistat pe nava de croaziera Diamond Princess, informeaza presa japoneza care citeaza datele ale Ministerului Sanatatii din Japonia, potrivit Mediafax.Al doilea roman infectat cu coronavirus a fost depistat pe nava de croaziera Diamond Princess,…

- Procesul pentru presupuse acte de coruptie care il vizeaza pe premierul in exercitiu al Israelului, Benjamin Netanyahu, va incepe in 17 martie, la doua saptamani dupa scrutinul parlamentar anticipat, anunta Ministerul israelian al Justitiei, citat de cotidianul Times of Israel, potrivit Mediafax.Completul…

- Patruzeci dintre cetatenii americani debarcati de pe nava de croaziera Diamond Princess, aflata in carantina in Japonia, sunt infectati cu noul virus gripal, anunta un oficial din SUA citat de BBC.

- Statele Unite intentioneaza sa evacueze americanii care se gasesc la bordul pachebotului Diamond Princess, in carantina inca de la inceputul lunii februarie in Japonia din cauza prezentei unor cazuri de...

- SUA urmeaza sa evacueze cetatenii americani aflati la bordul navei Diamond Princess, aflat in carantina in Japonia de la inceputul lunii, din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat, sambata, ambasada americana, relateaza AFP, citata de news.ro.Washingtonul a precizat ca va trimite un avion…

- Ministerul Sanatații anunța ca au existat alerte privind posibilitatea infectarii cu coronavirus in Cluj, Timișoara, Constanța și București, insa au fost infirmate. Instituția precizeaza ca se iau masuri speciale pentru 25 de romani aflați in China, care vor ateriza marți pe aeroportul din Otopeni.…